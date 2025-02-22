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Каллум Смит победил Джошуа Буатси в андеркарде шоу Бетербиев — Бивол

Каллум Смит победил Джошуа Буатси в андеркарде шоу Бетербиев — Бивол
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Завершился поединок боксёрского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бывший чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) британец Каллум Смит (30-2, 22 KO) встретился со своим соотечественником Джошуа Буатси (19-0, 13 KO).

По итогам 12 раундов победу единогласным судейским решением одержал Каллум Смит (119-110, 115-113, 116-112), завоевав временный титул WBO.

Каллуму Смиту 34 года. Британский боксёр выступает на профессиональном ринге с 2012 года и является победителем турнира Всемирная боксёрская суперсерия (WBSS).

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию боксёрского вечера в Эр-Рияде.

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