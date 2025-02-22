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Макс Холлоуэй заявил, что больше не выступит в полулёгком весе UFC

Макс Холлоуэй заявил, что больше не выступит в полулёгком весе UFC
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Бывший чемпион UFC в полулегком весе (до 65 кг) американец Макс Холлоуэй заявил, что больше не выступит в родном дивизионе.

«Не, чуваки, я завязал с весосгонкой. Мы остаемся в 70 кг, мои друзья», — написал Холлоуэй в социальной сети X (ранее Twitter).

Максу Холлоуэю 33 года. Американец дебютировал в UFC в 2012 году, всего на его счету в престижнейшей организации мира 22 победы и восемь поражений.

В своем последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 308 в октябре, Холлоуэй проиграл нокаутом в третьем раунде действующему обладателю титула в полулегком весе грузину Илии Топурии.

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