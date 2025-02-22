«Зенит» поддержал Бивола перед реваншем с Бетербиевым

Футбольный клуб «Зенит» поддержал бывшего чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола перед реваншем с соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Сегодня в Эр-Рияде состоится реванш за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Желаем удачи Дмитрию Биволу, будем болеть!» — написано в сообщении пресс-службы «Зенита» в социальных сетях.

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию боксерского вечера в Бетербиев – Бивол 2.