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«Зенит» поддержал Бивола перед реваншем с Бетербиевым

«Зенит» поддержал Бивола перед реваншем с Бетербиевым
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Футбольный клуб «Зенит» поддержал бывшего чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе (до 79,4 кг) россиянина Дмитрия Бивола перед реваншем с соотечественником Артуром Бетербиевым.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

«Сегодня в Эр-Рияде состоится реванш за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Желаем удачи Дмитрию Биволу, будем болеть!» — написано в сообщении пресс-службы «Зенита» в социальных сетях.

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию боксерского вечера в Бетербиев – Бивол 2.

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