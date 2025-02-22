Агит Кабайел нокаутировал Чжан Чжилэя в Саудовской Аравии

Завершился поединок боксерского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Непобежденный немецкий супертяжеловес Агит Кабайел (25-0, 17 KO) встретился с китайцем Чжаном Чжилэем (27-2-1, 22 KO).

Победу нокаутом в шестом раунде одержал Кабайел.

Агиту Кабайелу 32 года. Боксер дебютировал на профессиональном ринге в 2011 году и имеет в своем активе победы над британцем Дереком Чисорой, россиянином Арсланбеком Махмудовым и кубинцем Фрэнком Санчесом.

«Чемпионат» ведет текстовую онлайн-трансляцию боксерского вечера в Эр-Рияде. Напомним, в главном событии абсолютный чемпион в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Артур Бетербиев проведет реванш с Дмитрием Биволом.