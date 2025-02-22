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Усик вручил Кабайелу пояс WBC после победы немца над Чжилэем

Усик вручил Кабайелу пояс WBC после победы немца над Чжилэем
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В Эр-Рияде (Саудовская Аравия) завершился поединок за временный титул WBC в супертяжёлом весе между немцем Агитом Кабайелем (25-0, 17 KO) и китайцем Чжан Чжилэем (27-2-1, 22 KO). Победу нокаутом в шестом раунде одержал Кабайел. Примечательно, что пояс немецкому боксёру вручил действующий лидер дивизиона украинец Александр Усик.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Чжан Чжилэй — Агит Кабайел (W)
22 февраля 2025, суббота. 21:20 МСК
Чжан Чжилэй
Окончено
KO
Агит Кабайел

Фото: кадр из трансляции

Агиту Кабайелу 32 года. Боксёр дебютировал на профессиональном ринге в 2011 году и имеет в своём активе победы над британцем Дереком Чисорой, россиянином Арсланбеком Махмудовым и кубинцем Фрэнком Санчесом.

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«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию боксёрского вечера в Эр-Рияде.

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