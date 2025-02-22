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Верджил Ортис победил Исраила Мадримова в андеркарде шоу Бивол — Бетербиев

Верджил Ортис победил Исраила Мадримова в андеркарде шоу Бивол — Бетербиев
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Завершился поединок боксёрского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) узбекистанец Исраил Мадримов (10-1-1, 7 KO) встретился с непобеждённым американцем Верджилом Ортисом-младшим (22-0, 21 KO). Победу единогласным судейским решением по итогам 12 раундов одержал Верджил Ортис (117-111, 115-113, 115-113), защитивший временный титул WBC.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Верджил Ортис (W) — Исраил Мадримов
22 февраля 2025, суббота. 22:00 МСК
Верджил Ортис
Окончено
UD
Исраил Мадримов

Верджилу Ортису 26 лет. Американец дебютировал как профессионал в 2016 году и имеет в своём активе победы над экс-чемпионом мира соотечественником Морисом Хукером, а также над экс-претендентами, литовцем Эгисом Каваляускасом и украинцем Сергеем Богачуком.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию боксёрского вечера в Эр-Рияде.

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