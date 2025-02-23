Чемпион WBC Адамес защитил титул в андеркарде шоу Бетербиев — Бивол
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Завершился поединок боксёрского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Чемпион мира по версии WBC в среднем весе (до 72,6 кг) доминиканец Карлос Адамес (24-1, 18 KO) встретился с британцем Хамзой Ширазом (21-0, 17 KO). По итогам 12 раундов бой завершился вничью (115-114, 110-118, 114-114), Адамес сохранил чемпионский титул.
Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Карлос Адамес (D) — Хамза Шираз (D)
22 февраля 2025, суббота. 23:00 МСК
Карлос Адамес
Окончено
Ничья
Хамза Шираз
Карлосу Адамесу 30 лет. Доминиканец дебютировал как профессионал в 2015 году и в ноябре сразился за титул WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг), но уступил по очкам, после чего перешёл в средний дивизион.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию боксёрского вечера в Эр-Рияде.
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