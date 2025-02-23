Видео: Бивол смотрит бои в раздевалке с флагом России перед реваншем с Бетербиевым

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол прибыл на арену в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где состоится его реванш с соотечественником Артуром Бетербиевым.

Команда боксёра поделилась видео из раздевалки, украшенной флагами Кыргызстана и России, в которой он смотрит бои андеркарда.

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.

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«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию боксёрского вечера в Эр-Рияде.