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Видео: Бивол смотрит бои в раздевалке с флагом России перед реваншем с Бетербиевым

Видео: Бивол смотрит бои в раздевалке с флагом России перед реваншем с Бетербиевым
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Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол прибыл на арену в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где состоится его реванш с соотечественником Артуром Бетербиевым.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
Не началось
Дмитрий Бивол

Команда боксёра поделилась видео из раздевалки, украшенной флагами Кыргызстана и России, в которой он смотрит бои андеркарда.

Первый поединок Бетербиева и Бивола состоялся в ночь с 12 на 13 октября и завершился победой уроженца Хасавюрта большинством судейских голосов (114-114, 115-113, 116-112). Бивол потерпел первое поражение в карьере.

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«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию боксёрского вечера в Эр-Рияде.

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