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Шакур Стивенсон выиграл бой у Джоша Пэдли в 9-м раунде, 23 февраля 2025

Шакур Стивенсон победил Джоша Пэдли в титульном бою техническим нокаутом
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В ночь с 22 на 23 февраля на вечере бокса в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся титульный бой за звание чемпиона по версии WBC в лёгком весе между непобеждённым американцем Шакуром Стивенсоном и британцем Джошем Пэдли. Стивенсон одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде и защитил свой чемпионский титул.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Шакур Стивенсон (W) — Джош Пэдли
23 февраля 2025, воскресенье. 00:10 МСК
Шакур Стивенсон
Окончено
TKO
Джош Пэдли

Эта победа продолжила серию успешных поединков Стивенсона с начала профессиональной карьеры — на его счету 23 выигранных боя из 23, 11 из них — нокаутом. В предыдущем поединке 6 июля 2024 года Шакур победил судейским решением представляющего Германию Артёма Арутюняна.

Видео: Шакур Стивенсон получил травму во время спарринга

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