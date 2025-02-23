Шакур Стивенсон победил Джоша Пэдли в титульном бою техническим нокаутом

В ночь с 22 на 23 февраля на вечере бокса в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся титульный бой за звание чемпиона по версии WBC в лёгком весе между непобеждённым американцем Шакуром Стивенсоном и британцем Джошем Пэдли. Стивенсон одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде и защитил свой чемпионский титул.

Эта победа продолжила серию успешных поединков Стивенсона с начала профессиональной карьеры — на его счету 23 выигранных боя из 23, 11 из них — нокаутом. В предыдущем поединке 6 июля 2024 года Шакур победил судейским решением представляющего Германию Артёма Арутюняна.

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