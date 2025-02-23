66% читателей «Чемпионата» уверены, что Бивол победит Бетербиева

Сегодня, в ночь на 23 февраля 2025 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит вечер бокса, главным событием которого станет бой-реванш между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

Ранее на «Чемпионате» было проведено голосование: Как закончится реванш Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола? По его итогам 66% читателей сайта уверены, что Бивол победит Бетербиева.

Узнать результаты также можно на сайте.

В первом их поединке победу по очкам одержал Бетербиев. И этот успех позволил ему стать абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе. В реванше на кону будет именно это звание. Напомним, Бивол в прошлом поединке потерпел первое поражение в карьере.

Самый юный чемпион по боксу: