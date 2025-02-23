Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2, реванш: прямая онлайн трансляция боя началась

Началась прямая онлайн-трансляция боя за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между непобеждёнными россиянами Артуром Бетербиевым и экс-чемпионом мира в этом дивизионе Дмитрием Биволом. Долгожданный бой-реванш между Бетербиевым и Биволом является главным событием вечера.

Реванш между Биволом и Бетербиевым будет показан на Первом канале. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Артуру Бетербиеву 40 лет. Россиянин является обладателем титулов WBC, IBF и WBO. Всего на его счету 21 победа (20 — нокаутом) и ни одного поражения.

Дмитрию Биволу 34 года. Россиянин является обладателем титула WBA. Всего на его счету 23 победы (12 — нокаутом) и одно поражение, которое произошло в последнем поединке с Бетербиевым.

Наиболее титулованный боксёр: