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Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2, реванш: прямая онлайн трансляция боя началась

Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2, реванш: прямая онлайн трансляция боя началась
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Началась прямая онлайн-трансляция боя за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между непобеждёнными россиянами Артуром Бетербиевым и экс-чемпионом мира в этом дивизионе Дмитрием Биволом. Долгожданный бой-реванш между Бетербиевым и Биволом является главным событием вечера.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
Идёт
Дмитрий Бивол

Реванш между Биволом и Бетербиевым будет показан на Первом канале. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию турнира.

Артуру Бетербиеву 40 лет. Россиянин является обладателем титулов WBC, IBF и WBO. Всего на его счету 21 победа (20 — нокаутом) и ни одного поражения.

Дмитрию Биволу 34 года. Россиянин является обладателем титула WBA. Всего на его счету 23 победы (12 — нокаутом) и одно поражение, которое произошло в последнем поединке с Бетербиевым.

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