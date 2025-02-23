Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева, став обладателем титула абсолютного чемпиона мира

В ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся грандиозный вечер профессионального бокса, который возглавил бой-реванш между российским абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и экс-чемпионом мира в этом дивизионе Дмитрием Биволом. Бой завершился победой Бивола решением большинства судей.

Стартовые раунды ушли на разведку, где небольшое преимущество было на стороне Бивола, но уже ближе к середине поединка Бетербиев перехватил инициативу после того, как несколько раз очень крепко донёс свои удары до головы и корпуса Бивола.

С седьмого раунда Бивол и Бетербиев пытались перехватить друг у друга преимущество. Бивол взрывался многоударными комбинациями, но Бетербиев всегда успешно восстанаваливал паритет, нанеся в ответ не меньшее количество точных силовых ударов.

«Чемпионские» раунды также прошли в конкурентном стиле, и в конечном итоге поединок продлился все отведённые 12 раундов, после чего судьи выставили следующий счёт — 114-114, 116-112, 115-113 в пользу Бивола.

Таким образом, Бивол стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе.

Самый юный чемпион по боксу: