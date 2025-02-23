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Джозеф Паркер выиграл бой у Мартина Баколе во 2-м раунде, 23 февраля 2025

Джозеф Паркер нокаутировал Мартина Баколе во втором раунде титульного боя
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В ночь с 22 на 23 февраля на вечере бокса в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоялся бой за титул временного чемпиона мира по версии WBO Interim в тяжёлом весе между Мартином Баколе из Демократической Республики Конго и новозеландцем Джозефом Паркером. Паркер одержал победу нокаутом во втором раунде.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Мартин Баколе — Джозеф Паркер (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Мартин Баколе
Окончено
KO
Джозеф Паркер

Для Джозефа Паркера эта победа стала 36-й по счёту в 39 профессиональных боях и 24-й, одержанной нокаутом. Для Мартина Баколе поражение стало вторым в карьере при 21 победе (16 нокаутом).

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