Дмитрий Бивол прокомментировал победу над Артуром Бетербиевым в реванше

Абсолютный чемпион мира из России Дмитрий Бивол высказался о победе над соотечественником Артуром Бетербиевым в реванше, который проходил в рамках вечера профессионального бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Я просто счастлив. Я действительно ждал этого все последние годы. Спасибо всем, спасибо представителям Саудовской Аравии, моей команде, тренерам, болельщикам, отцу. Спасибо всем.

Если быть честным, я проиграл первый бой. И, как будто бы, мне стало легче, проще. Надеюсь, что я сделал достаточно. Я был просто лучше, легче, расслабленнее. Я очень хотел добыть эту победу», — сказал Бивол после боя.

Таким образом, благодаря победе Бивол стал вторым абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе.

Материалы по теме Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева, став обладателем титула абсолютного чемпиона мира

Наиболее титулованный боксёр: