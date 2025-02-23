Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дмитрий Бивол прокомментировал победу над Артуром Бетербиевым в реванше

Дмитрий Бивол прокомментировал победу над Артуром Бетербиевым в реванше
Комментарии

Абсолютный чемпион мира из России Дмитрий Бивол высказался о победе над соотечественником Артуром Бетербиевым в реванше, который проходил в рамках вечера профессионального бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

«Я просто счастлив. Я действительно ждал этого все последние годы. Спасибо всем, спасибо представителям Саудовской Аравии, моей команде, тренерам, болельщикам, отцу. Спасибо всем.

Если быть честным, я проиграл первый бой. И, как будто бы, мне стало легче, проще. Надеюсь, что я сделал достаточно. Я был просто лучше, легче, расслабленнее. Я очень хотел добыть эту победу», — сказал Бивол после боя.

Таким образом, благодаря победе Бивол стал вторым абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе.

Материалы по теме
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2: чемпион повержен! БТР проиграл впервые в карьере. LIVE
Live
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2: чемпион повержен! БТР проиграл впервые в карьере. LIVE
Материалы по теме
Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева, став обладателем титула абсолютного чемпиона мира

Наиболее титулованный боксёр:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android