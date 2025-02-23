Артур Бетербиев прокомментировал первое поражение в карьере в бою с Дмитрием Биволом

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе российский боксёр Артур Бетербиев прокомментировал поражение в титульном поединке-реванше с соотечественником Дмитрием Биволом.

«Не хочу говорить о решении. Это не моё дело. Поздравляю Бивола. В первом бою я победил, во втором проиграл. Теперь моё время, чтобы вернуться. Реванш? Это не в полной мере зависит от меня. Но я, безусловно, хотел бы», — сказал Артур Бетербиев после боя.

В ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Бивол одержал победу над Бетербиевым большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113) в реванше за титул абсолютного чемпиона мира. Первый поединок в октябре 2024 года также большинством голосов выиграл Бетербиев, для которого поражение от Бивола стало первым в профессиональной карьере.

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