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Дмитрий Бивол отреагировал на вопрос о потенциальном третьем бое с Артуром Бетербиевым

Дмитрий Бивол отреагировал на вопрос о потенциальном третьем бое с Артуром Бетербиевым
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Абсолютный чемпион мира из России в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол высказался о возможном третьем поединке с экс-чемпионом мира по версиям WBC, IBF и WBO, соотечественником Артуром Бетербиевым.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

«Третий бой? Я готов к любым вызовам в будущем. А сейчас я хочу просто немного отдохнуть. Были травмы. Мне нужно время, чтобы решить свои проблемы», — сказал Бивол после боя.

Отметим, бой продлился все 12 раундов и завершился победой Дмитрия решением большинства судей. Два арбитра отдали победу Биволу и один поставил ничью.

Таким образом, Бивол нанёс Бетербиеву первое поражение в карьере.

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