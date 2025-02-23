Бивол рассказал о возникших сложностях по ходу выигранного реванша с Бетербиевым

Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе российский боксёр Дмитрий Бивол высказался о своей победе в титульном поединке-реванше с соотечественником Артуром Бетербиевым.

«Многое приходилось менять прямо по ходу боя. Очень тяжело было удерживать Артура на дистанции. Я устал, но и он выдохся. Я должен был быть умнее, наносить больше ударов.

Добавился массажист в лагере перед боем. Он помог мне очень сильно. Без него я бы не был так хорош. Огромное спасибо всей моей команде», — сказал Бивол после боя.

В ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Бивол одержал победу над Бетербиевым большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113) в реванше за титул абсолютного чемпиона мира. Первый поединок в октябре 2024 года также большинством голосов выиграл Бетербиев.

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