Дмитрий Бивол стал вторым абсолютным чемпионом мира из России

Дмитрий Бивол стал вторым абсолютным чемпионом мира из России. Напомним, в титульном бою-реванше в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) он победил соотечественника Артура Бетербиева.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Бивола решением большинства судей. Счёт поединка: 114-114, 116-112, 115-113.

34-летний Бивол выиграл 24 профессиональных поединка, 12 из которых завершились нокаутом. При этом, россиянин имеет одно поражение. Также Бивол стал обладателем четырёх поясов: WBA, WBC, IBF и WBO.

40-летний Бетербиев потерпел первое поражение в карьере. Ранее он выиграл 21 бой (20 – нокаутом).

Самый опасный нокаутёр из России: