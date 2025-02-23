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Дмитрий Бивол стал вторым абсолютным чемпионом мира из России

Дмитрий Бивол стал вторым абсолютным чемпионом мира из России
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Дмитрий Бивол стал вторым абсолютным чемпионом мира из России. Напомним, в титульном бою-реванше в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) он победил соотечественника Артура Бетербиева.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Бивола решением большинства судей. Счёт поединка: 114-114, 116-112, 115-113.

34-летний Бивол выиграл 24 профессиональных поединка, 12 из которых завершились нокаутом. При этом, россиянин имеет одно поражение. Также Бивол стал обладателем четырёх поясов: WBA, WBC, IBF и WBO.

40-летний Бетербиев потерпел первое поражение в карьере. Ранее он выиграл 21 бой (20 – нокаутом).

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