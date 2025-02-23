40-летний Артур Бетербиев потерпел первое поражение в профессиональной карьере

Российский боксёр Артур Бетербиев потерпел первое поражение в своей карьере. Россиянин в титульном бою-реванше, который прошёл в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), проиграл соотечественнику Дмитрию Биволу решением большинства судей.

40-летний Бетербиев до этого поединка оставался непобеждённым бойцом. На его счету 21 победа и теперь одно поражение.

Дмитрий Бивол выиграл 24 боя, из которых 12 завершились досрочно. В его активе также есть единственное поражение, которое произошло в последнем поединке с Бетербиевым. После недавно завершившегося реванша Дмитрий стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе.

Наиболее титулованный боксёр: