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40-летний Артур Бетербиев потерпел первое поражение в профессиональной карьере

40-летний Артур Бетербиев потерпел первое поражение в профессиональной карьере
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Российский боксёр Артур Бетербиев потерпел первое поражение в своей карьере. Россиянин в титульном бою-реванше, который прошёл в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), проиграл соотечественнику Дмитрию Биволу решением большинства судей.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

40-летний Бетербиев до этого поединка оставался непобеждённым бойцом. На его счету 21 победа и теперь одно поражение.

Дмитрий Бивол выиграл 24 боя, из которых 12 завершились досрочно. В его активе также есть единственное поражение, которое произошло в последнем поединке с Бетербиевым. После недавно завершившегося реванша Дмитрий стал абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе.

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