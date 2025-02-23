Дмитрий Бивол одержал 24-ю победу в профессиональной карьере

34-летний российский боксёр Дмитрий Бивол, выступающий под флагом Кыргызстана, выиграл свой 24-й бой в профессиональной карьере. В ночь с 22 на 23 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде Бивол в реванше за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе победил большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113) соотечественника Артура Бетербиева, выступающего под флагом Канады.

Всего Бивол провёл в профессиональной карьере 25 поединков, из которых выиграл 24 (из них 12 нокаутом). Единственное поражение судейским решением Дмитрий потерпел в первом бою с Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона, который прошёл в октябре 2024 года.

Видео: Самые значимые победы Бетербиева и Бивола