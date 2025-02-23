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Дмитрий Бивол одержал 24-ю победу в профессиональной карьере

Дмитрий Бивол одержал 24-ю победу в профессиональной карьере
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34-летний российский боксёр Дмитрий Бивол, выступающий под флагом Кыргызстана, выиграл свой 24-й бой в профессиональной карьере. В ночь с 22 на 23 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде Бивол в реванше за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе победил большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113) соотечественника Артура Бетербиева, выступающего под флагом Канады.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

Всего Бивол провёл в профессиональной карьере 25 поединков, из которых выиграл 24 (из них 12 нокаутом). Единственное поражение судейским решением Дмитрий потерпел в первом бою с Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона, который прошёл в октябре 2024 года.

Видео: Самые значимые победы Бетербиева и Бивола

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