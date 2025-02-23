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Вы согласны с судейским вердиктом реванша Бетербиева и Бивола?

Вы согласны с судейским вердиктом реванша Бетербиева и Бивола?
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Российский боксёр, абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивол победил соотечественника Артура Бетербиева в титульном бою-реванше на турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

Поединок продлился все 12 раундов и завершился решением большинства судей. Судьи выставили следующий счёт — 114:114, 115:113, 116:112 в пользу Бивола.

Вы согласны с судейским решением в бою Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола?

Проголосовать в опросе также можно на сайте.

34-летний Бивол выиграл 24 поединка, из которых 12 досрочно. При этом, россиянин имеет одно поражение, которое ему нанёс Бетербиев в первом титульном бою между ними. Также Бивол стал обладателем четырёх поясов: WBA, WBC, IBF и WBO.

40-летний Бетербиев, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере. Ранее он выиграл 21 бой, 20 из которых завершились нокаутом.

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