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Вы согласны с судейским вердиктом реванша Бетербиева и Бивола?

Российский боксёр, абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивол победил соотечественника Артура Бетербиева в титульном бою-реванше на турнире в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Поединок продлился все 12 раундов и завершился решением большинства судей. Судьи выставили следующий счёт — 114:114, 115:113, 116:112 в пользу Бивола.

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34-летний Бивол выиграл 24 поединка, из которых 12 досрочно. При этом, россиянин имеет одно поражение, которое ему нанёс Бетербиев в первом титульном бою между ними. Также Бивол стал обладателем четырёх поясов: WBA, WBC, IBF и WBO.

40-летний Бетербиев, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере. Ранее он выиграл 21 бой, 20 из которых завершились нокаутом.

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