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Статистика боя Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол 2, реванш: удары, процент точности, судейские карточки

Статистика боя-реванша Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола
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В ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся титульный бой-реванш за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между двумя российскими боксёрами — Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Бивол одержал победу над Бетербиевым большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113) и завоевал титул абсолютного чемпиона мира.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

Статистику ударов Бивола и Бетербиева во втором поединке за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе смотрите ниже:

Фото: Compubox

Для Бивола победа над Бетербиевым стала 24-й в карьере из 25 поединков, при этом единственное поражение произошло в первом бою в октябре 2024 года. Артур, в свою очередь, в реванше потерпел от Дмитрия своё первое поражение в карьере.

Видео: Бивол тренирует борьбу перед реваншем с Бетербиевым

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