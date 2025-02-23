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Бивол обратился к болельщикам после победы в реванше над Бетербиевым

Бивол обратился к болельщикам после победы в реванше над Бетербиевым
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Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивол высказался о победе над соотечественником экс-чемпионом Артуром Бетербиевым в титульном бою-реванше, которых проходил в грандиозном вечере профессионального бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой завершился решением большинства судей, два из которых отдали победу 34-летнему Биволу.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

«Победа! Спасибо всем, ребята!» — написал Бивол в своём телеграм-канале.

Таким образом, благодаря победе Бивол стал вторым абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе. По итогам боя Дмитрий стал обладателем четырёх поясов: WBA, WBC, IBF и WBO.

40-летний Бетербиев, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере. Ранее он выиграл 21 бой (20 – нокаутом).

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