Бивол обратился к болельщикам после победы в реванше над Бетербиевым

Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивол высказался о победе над соотечественником экс-чемпионом Артуром Бетербиевым в титульном бою-реванше, которых проходил в грандиозном вечере профессионального бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бой завершился решением большинства судей, два из которых отдали победу 34-летнему Биволу.

«Победа! Спасибо всем, ребята!» — написал Бивол в своём телеграм-канале.

Таким образом, благодаря победе Бивол стал вторым абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе. По итогам боя Дмитрий стал обладателем четырёх поясов: WBA, WBC, IBF и WBO.

40-летний Бетербиев, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере. Ранее он выиграл 21 бой (20 – нокаутом).

Самые значимые победы Бетербиева и Бивола: