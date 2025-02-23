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Дмитрий Бивол повторил достижение, ранее покорявшееся лишь двоим россиянам в боксе

Дмитрий Бивол повторил достижение, ранее покорявшееся лишь двоим россиянам в боксе
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Российский боксёр Дмитрий Бивол, одержавший победу над Артуром Бетербиевым в недавно завершившимся реванше, стал третьим российским спортсменом, завоевавшим титул абсолютного чемпиона мира за все времена в боксе. Напомним, что в 12-раундовом поединке два судьи единогласно признали Бивола победителем, в то время как третий арбитр зафиксировал ничейный результат.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

До достижения этого звания 34-летним Биволем, абсолютным чемпионом мира уже являлся 40-летний Бетербиев, который в их первой встрече 13 октября 2023 года одолел Дмитрия. В том поединке Бетербиев также одержал победу по решению двух судей, при этом один судья зафиксировал ничью.

Первым россиянином, получившим титул абсолютного чемпиона в 2001 году, стал Костя Цзю. Он одержал досрочную победу над американским боксёром Забом Джудой в поединке в категории первой полусредней. Однако Цзю был абсолютным чемпионом во времена трёх поясов.

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