Опубликованы судейские записки реванша Дмитрий Бивол — Артур Бетербиев

В ночь с 22 на 23 февраля мск в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся титульный бой-реванш за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между двумя российскими боксёрами — Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Бивол одержал победу над Бетербиевым большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113) и завоевал титул абсолютного чемпиона мира.

Фото судейских записок второго боя Бивола и Бетербиева за звание абсолютного чемпиона в полутяжёлом весе смотрите ниже:

Фото: Ring Magazine

Для Бивола победа над Бетербиевым стала 24-й в карьере из 25 поединков, при этом единственное поражение произошло в первом бою между этими боксёрами в октябре 2024 года. Бетербиев в реванше также потерпел от Бивола своё первое поражение в карьере.

Видео: Бетербиев показал силовую тренировку перед реваншем с Биволом