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Стало известно, какой счёт выставил искусственный интеллект в реванше Бивол — Бетербиев

Стало известно, какой счёт выставил искусственный интеллект в реванше Бивол — Бетербиев
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В ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся реванш между абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и экс-чемпионом мира в этом дивизионе Дмитрием Биволом. Бой продлился 12 раундов и завершился победой Бивола решением большинства судей.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

Отметим, по мнению искусственного интеллекта, победу одержал Бивол со счётом 114,8:113,2. По раундам 7:4 в пользу Дмитрия.

Фото: Jabbr

Напомним, судьи выставили следующий счёт — 114-114, 116-112, 115-113 в пользу Бивола. Таким образом, россиянин стал абсолютным чемпионом мира по боксу, взяв четыре пояса: WBA, WBC, IBF и WBO.

40-летний Бетербиев, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере. Ранее он выиграл 21 бой, 20 из которых завершил нокаутом.

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