Теренс Кроуфорд отреагировал на победу Дмитрия Бивола в титульном бою с Бетербиевым

Непобеждённый американский боксёр Теренс Кроуфорд прокомментировал в социальных сетях победу россиянина под флагом Кыргызстана Дмитрия Бивола в бою за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе с соотечественником под канадским флагом Артуром Бетербиевым.

«Поздравляю чемпиона! Дмитрий Бивол, ты сделал это», — написал Кроуфорд в тексте поста с фотографией, на которой он обнимает за плечи Дмитрия Бивола с чемпионскими поясами.

В ночь с 22 на 23 февраля мск в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся титульный бой-реванш за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между двумя российскими боксёрами — Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Бивол одержал победу над Бетербиевым большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113) и завоевал титул абсолютного чемпиона мира.

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