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Артур Бетербиев отказался пожать руку Дмитрию Биволу после поражения в титульном поединке

Артур Бетербиев отказался пожать руку Дмитрию Биволу после поражения в титульном поединке
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Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе российский боксёр Артур Бетербиев отказался пожимать протянутую руку соотечественника Дмитрия Бивола после поражения в реванше, по итогам которого Бивол забрал у Бетербиева титул абсолютного чемпиона. Дмитрий выиграл бой судейским решением большинством голосов — 114-114, 116-112, 115-113.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

Фото: Кадр из трансляции

Поражение от Бивола стало для Бетербиева первым в профессиональной карьере — до этого он выиграл 21 поединок из 21, 20 — нокаутом. Единственную недосрочную победу Бетербиев одержал в первом бою с Биволом за звание абсолютного чемпиона, который прошёл в октябре 2024 года.

Видео: Почему первый бой Бетербиева и Бивола был спорным?

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