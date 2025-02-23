Артур Бетербиев отказался пожать руку Дмитрию Биволу после поражения в титульном поединке

Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе российский боксёр Артур Бетербиев отказался пожимать протянутую руку соотечественника Дмитрия Бивола после поражения в реванше, по итогам которого Бивол забрал у Бетербиева титул абсолютного чемпиона. Дмитрий выиграл бой судейским решением большинством голосов — 114-114, 116-112, 115-113.

Фото: Кадр из трансляции

Поражение от Бивола стало для Бетербиева первым в профессиональной карьере — до этого он выиграл 21 поединок из 21, 20 — нокаутом. Единственную недосрочную победу Бетербиев одержал в первом бою с Биволом за звание абсолютного чемпиона, который прошёл в октябре 2024 года.

Видео: Почему первый бой Бетербиева и Бивола был спорным?