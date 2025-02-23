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«Такое лицо у меня, это бокс». Бивол сообщил, как получил рассечение в бою с Бетербиевым

«Такое лицо у меня, это бокс». Бивол сообщил, как получил рассечение в бою с Бетербиевым
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Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе российский боксёр Дмитрий Бивол высказался о своей победе в титульном поединке-реванше с соотечественником Артуром Бетербиевым.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

«Какие-то удары я пропускал, сечка от того, что мы в 12-м раунде головами ударились. Ну да, такое лицо у меня, это бокс. Но думаю, что я Бетербиева тоже немного подкрасил», — рассказал Бивол на пресс-конференции.

В ночь с 22 на 23 февраля мск в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся титульный бой-реванш за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между двумя российскими боксёрами — Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Бивол одержал победу над Бетербиевым большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113) и завоевал титул абсолютного чемпиона мира.

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