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Стало известно, какой протест сделал Усик на арене в Эр-Рияде перед боем Бивол — Бетербиев

Стало известно, какой протест сделал Усик на арене в Эр-Рияде перед боем Бивол — Бетербиев
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Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик, находившейся на арене в Эр-Рияд (Саудовская Аравия) в качестве почётного гостя, покинул аренду перед боем Дмитрия Бивола и Артура Бетербиева.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

Таким образом, вероятно, украинец высказал свой протест. Стоит отметить, что Дмитрий Бивол выступает под российским флагом, а Артур Бетербиев — под канадским, однако имеет российские корни.

Бой в реванше за титул абсолютного чемпиона мира закончился победой Бивола большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113). Первый поединок в октябре 2024 года также большинством голосов выиграл Бетербиев, для которого поражение от Бивола стало первым в профессиональной карьере.

Бивол показал невероятную реакцию

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