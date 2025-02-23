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Дмитрий Бивол рассказал о беседе, после которой Артур Бетербиев не стал пожимать ему руку

Дмитрий Бивол рассказал о беседе, после которой Артур Бетербиев не стал пожимать ему руку
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Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе российский боксёр Дмитрий Бивол рассказал детали ситуации, в которой соотечественник Артур Бетербиев не пожал ему руку после поражения в титульном бою.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
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Дмитрий Бивол

«После боя я подошел к нему и сказал: «Артур, я тебя очень уважаю. Когда я был молодой и пришёл в сборную, я брал с тебя пример. Я уважаю тебя, хочу пожать тебе руку и сказать спасибо за бой. Мы пожали руки, он тоже сказал: «Спасибо за бой. Это спорт. Ты тоже хороший боксёр». Потом у нас был ещё один разговор, он подошёл, но сказал: «Сейчас руку жать не буду, потому что у нас будет третий бой». Он сказал нормально, без высокомерия, на уважении. Я ответил: «Нет проблем», — рассказал Бивол на пресс-конференции.

В ночь с 22 на 23 февраля мск в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся титульный бой-реванш за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между двумя российскими боксёрами — Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Бивол одержал победу над Бетербиевым большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113) и завоевал титул абсолютного чемпиона мира.

После боя в кадры трансляции попал эпизод, когда Артур Бетербиев отказался пожать протянутую ему руку Дмитрия Бивола.

Видео: Самые значимые победы Бетербиева и Бивола

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Артур Бетербиев отказался пожать руку Дмитрию Биволу после поражения в титульном поединке
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