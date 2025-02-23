Дмитрий Бивол одержал третью победу над соотечественником в профессиональной карьере

В ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся реванш между абсолютным чемпионом мира в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым и экс-чемпионом мира в этом дивизионе Дмитрием Биволом. Бой продлился 12 раундов и завершился победой Бивола решением большинства судей.

Для Бивола эта победа стала третьей над соотечественником в профессиональной карьере. Ранее он победил Умара Саламова, а также Константина Питернова.

Напомним, всего Бивол провёл в профессиональной карьере 25 поединков, из которых выиграл 24 (из них 12 нокаутом). Единственное поражение судейским решением Дмитрий потерпел в первом бою с Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона, который прошёл в октябре 2024 года.

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