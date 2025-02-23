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Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивол одержал одну досрочную победу в 12 последних боях

Абсолютный чемпион мира Дмитрий Бивол одержал одну досрочную победу в 12 последних боях
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Абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе российский боксёр Дмитрий Бивол в 12 последних боях победил досрочно только один раз. До начала этого отрезка Бивол, в профессиональной статистике которого 25 боёв (24-1, 12 KO) выиграл нокаутом в 11 поединках из 13.

Единственную досрочную победу на заключительном отрезке из 12 боёв Дмитрий Бивол одержал в 23-м в карьере поединке, 1 июня 2024 года нокаутировав ливийца Малика Зинада. В предыдущий до этого раз Бивол побеждал нокаутом 3 марта 2018 года в 13-м карьерном бою против кубинца Салливана Барреры.

В ночь с 22 на 23 февраля мск в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Дмитрий Бивол выиграл большинством судейских голосов бой-реванш с соотечественником Артуром Бетербиевым (114-114, 116-112, 115-113) и завоевал титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.

Видео: Самые значимые победы Бетербиева и Бивола

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