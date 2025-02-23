Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Генри Сехудо проиграл Сонгу Ядонгу техническим решением после тычка в глаз американцу

Генри Сехудо проиграл Сонгу Ядонгу техническим решением после тычка в глаз американцу
Аудио-версия:
Комментарии

В Сиэтле (США) проходил турнир UFC Fight Night 252, в главном событии которого экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо проводил бой с китайцем Сонгом Ядонгом.

UFC 2025. UFC Fight Night 252, Сиэтл, США
Генри Сехудо — Сонг Ядонг (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Генри Сехудо
Окончено
UTD
Сонг Ядонг

Бой завершился победой китайского спортсмена техническим решением после подсчёта очков по итогам трёх проведённых раундов. По ходу третьей пятиминутки Ядонг совершил тычок в глаз Сехудо, после чего американец был вынужден взять таймаут. Во время беседы с рефери именитый Генри неоднократно повторял, что ничего не видит и у него двоится в глазах, однако вышел на концовку третьего раунда. Далее, после беседы с угловыми, Сехудо принял решение не продолжать бой.

В итоге все трое судей отдали победу китайцу (29-28, 29-28, 30-27).

Сехудо потерпел пятое поражение в карьере при 16 победах. Ядонг одержал 19-ю победу при шести поражениях. Один бой в послужном списке китайца завершился вничью, ещё два — без результата.

Материалы по теме
Генри Сехудо во время взвешивания устроил забавный перформанс с предсказанием
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android