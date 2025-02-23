Генри Сехудо проиграл Сонгу Ядонгу техническим решением после тычка в глаз американцу

В Сиэтле (США) проходил турнир UFC Fight Night 252, в главном событии которого экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо проводил бой с китайцем Сонгом Ядонгом.

Бой завершился победой китайского спортсмена техническим решением после подсчёта очков по итогам трёх проведённых раундов. По ходу третьей пятиминутки Ядонг совершил тычок в глаз Сехудо, после чего американец был вынужден взять таймаут. Во время беседы с рефери именитый Генри неоднократно повторял, что ничего не видит и у него двоится в глазах, однако вышел на концовку третьего раунда. Далее, после беседы с угловыми, Сехудо принял решение не продолжать бой.

В итоге все трое судей отдали победу китайцу (29-28, 29-28, 30-27).

Сехудо потерпел пятое поражение в карьере при 16 победах. Ядонг одержал 19-ю победу при шести поражениях. Один бой в послужном списке китайца завершился вничью, ещё два — без результата.