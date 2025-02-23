Фото с боя Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола

В ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся грандиозный вечер профессионального бокса, где в главном событии шоу новоиспечённый абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол одержал победу большинством судейских голосов над экс-чемпионом в этом дивизионе Артуром Бетербиевым.
Предлагаем вашему вниманию кадры происходящего в ринге:
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Фото: Getty Images
Бивол благодаря этой победе стал третьим в истории российским абсолютным чемпионом мира и вторым обладателем сразу четырёх основных титулов в полутяжёлом дивизионе.
Для Бетербиева поражение от Бивола стало первым в его профессиональной карьере.