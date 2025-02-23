Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Фото с боя Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола

Фото с боя Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола
Комментарии

В ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся грандиозный вечер профессионального бокса, где в главном событии шоу новоиспечённый абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол одержал победу большинством судейских голосов над экс-чемпионом в этом дивизионе Артуром Бетербиевым.

Предлагаем вашему вниманию кадры происходящего в ринге:

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Бивол благодаря этой победе стал третьим в истории российским абсолютным чемпионом мира и вторым обладателем сразу четырёх основных титулов в полутяжёлом дивизионе.

Для Бетербиева поражение от Бивола стало первым в его профессиональной карьере.

Материалы по теме
Почему Бетербиев уступил в реванше? Разбираем, что не получилось у Артура
Почему Бетербиев уступил в реванше? Разбираем, что не получилось у Артура
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android