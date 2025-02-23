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23 февраля главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, НБА, бокс, Дмитрий Бивол, Артур Бетербиев

Бивол победил Бетербиева, «Вашингтон» забросил восемь шайб «Питтсбургу». Главное к утру
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Российский боксёр Дмитрий Бивол победил соотечественника Артура Бетербиева и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе, «Вашингтон» разгромил «Питтсбург» с удивительной статистикой нападающего Александра Овечкина, «Барселона» обыграла «Лас-Пальмас» и вернула себе лидерство в чемпионате Испании. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева, став обладателем титула абсолютного чемпиона мира.
  2. «Вашингтон» разгромил «Питтсбург», забросив восемь шайб. Александр Овечкин очков не набрал.
  3. «Барселона» одержала победу на выезде в матче с «Лас-Пальмасом» в Ла Лиге.
  4. Только три полевых игрока «Вашингтона», включая Овечкина, не набрали очки с «Питтсбургом».
  5. «Краснодар» — лучший клуб РПЛ по трансферному балансу в сезоне, худший — «Спартак».
  6. «Интер» одолел «Дженоа» и поднялся на первое место в турнирной таблице Серии А.
  7. «Челси» проиграл «Астон Вилле» в матче АПЛ, пропустив на 89-й минуте.
  8. Источник: «Зенит» обыграл «Локомотив» в закрытом матче благодаря автоголу.
  9. Два ассиста Месси помогли «Интер Майами» уйти от поражения в меньшинстве с «Нью-Йорк Сити».
  10. Гол и ассистентский дубль Мичкова помогли «Филадельфии» обыграть «Эдмонтон».
  11. «Рейнджерс» разгромно проиграли «Баффало» в матче с 10 голами. Шестёркина заменили.
  12. «Лейкерс» переиграли «Денвер». У Дончича и Леброна — 57 очков, у Йокича — трипл-дабл.
  13. 13 очков и восемь ассистов Егора Дёмина помогли BYU переиграть «Аризону» в NCAA.
  14. Генри Сехудо проиграл Сонгу Ядонгу техническим решением после тычка в глаз американцу.
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