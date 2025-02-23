Бивол победил Бетербиева, «Вашингтон» забросил восемь шайб «Питтсбургу». Главное к утру

Российский боксёр Дмитрий Бивол победил соотечественника Артура Бетербиева и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе, «Вашингтон» разгромил «Питтсбург» с удивительной статистикой нападающего Александра Овечкина, «Барселона» обыграла «Лас-Пальмас» и вернула себе лидерство в чемпионате Испании. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».