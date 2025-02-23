Бивол победил Бетербиева, «Вашингтон» забросил восемь шайб «Питтсбургу». Главное к утру
Российский боксёр Дмитрий Бивол победил соотечественника Артура Бетербиева и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе, «Вашингтон» разгромил «Питтсбург» с удивительной статистикой нападающего Александра Овечкина, «Барселона» обыграла «Лас-Пальмас» и вернула себе лидерство в чемпионате Испании. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева, став обладателем титула абсолютного чемпиона мира.
- «Вашингтон» разгромил «Питтсбург», забросив восемь шайб. Александр Овечкин очков не набрал.
- «Барселона» одержала победу на выезде в матче с «Лас-Пальмасом» в Ла Лиге.
- Только три полевых игрока «Вашингтона», включая Овечкина, не набрали очки с «Питтсбургом».
- «Краснодар» — лучший клуб РПЛ по трансферному балансу в сезоне, худший — «Спартак».
- «Интер» одолел «Дженоа» и поднялся на первое место в турнирной таблице Серии А.
- «Челси» проиграл «Астон Вилле» в матче АПЛ, пропустив на 89-й минуте.
- Источник: «Зенит» обыграл «Локомотив» в закрытом матче благодаря автоголу.
- Два ассиста Месси помогли «Интер Майами» уйти от поражения в меньшинстве с «Нью-Йорк Сити».
- Гол и ассистентский дубль Мичкова помогли «Филадельфии» обыграть «Эдмонтон».
- «Рейнджерс» разгромно проиграли «Баффало» в матче с 10 голами. Шестёркина заменили.
- «Лейкерс» переиграли «Денвер». У Дончича и Леброна — 57 очков, у Йокича — трипл-дабл.
- 13 очков и восемь ассистов Егора Дёмина помогли BYU переиграть «Аризону» в NCAA.
- Генри Сехудо проиграл Сонгу Ядонгу техническим решением после тычка в глаз американцу.
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