Бивол: Бетербиев — потрясающий боец, но чувствую, что в реванше я мог выступить ещё лучше

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол оценил своё выступление в реванше с соотечественником Артуром Бетербиевым, который состоялся сегодня, 23 февраля, в Эр-Рияде. Бой завершился победой Бивола решением большинства судей.

«Мне не понравилось, как я выступил в первом бою, но в реванше нравится сильнее. Чувствую, что мог бы сделать больше, мог быть даже лучше, чем был. Я сделал достаточно для победы сегодня, поэтому счастлив. Спасибо всем, кто смотрел этот поединок, болел за меня. Артур — потрясающий боец. И только благодаря победам над такими оппонентами можно войти в историю. Без хороших противников ты не сможешь доказать людям, что ты хорош», — сказал Бивол в интервью журналу The Ring.