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Бивол: Бетербиев — потрясающий боец, но чувствую, что в реванше я мог выступить ещё лучше

Бивол: Бетербиев — потрясающий боец, но чувствую, что в реванше я мог выступить ещё лучше
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Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол оценил своё выступление в реванше с соотечественником Артуром Бетербиевым, который состоялся сегодня, 23 февраля, в Эр-Рияде. Бой завершился победой Бивола решением большинства судей.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

«Мне не понравилось, как я выступил в первом бою, но в реванше нравится сильнее. Чувствую, что мог бы сделать больше, мог быть даже лучше, чем был. Я сделал достаточно для победы сегодня, поэтому счастлив. Спасибо всем, кто смотрел этот поединок, болел за меня. Артур — потрясающий боец. И только благодаря победам над такими оппонентами можно войти в историю. Без хороших противников ты не сможешь доказать людям, что ты хорош», — сказал Бивол в интервью журналу The Ring.

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