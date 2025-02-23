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Дмитрий Бивол: когда меня называли бывшим чемпионом, мне это не очень нравилось

Дмитрий Бивол: когда меня называли бывшим чемпионом, мне это не очень нравилось
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Новый абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол дал комментарий после победы в реванше с бывшим абсолютным чемпионом этого дивизиона Артуром Бетербиевым.

«В итоге я взял реванш, вернул свой пояс, заработал остальные пояса, стал абсолютным чемпионом. Когда меня называли всю неделю нахождения здесь [в Саудовской Аравии] бывшим чемпионом, мне это не очень нравилось на самом деле. А вот когда я уже подписывал перчатки с пометкой «неоспоримый» — мне было приятно.

После боя я чувствовал, что выиграл. Когда услышал, что один судья дал ничью, то подумал: тут ничего уже от нас не зависит, но слава богу, что я выиграл!» — сказал Бивол на послематчевой пресс-конференции.

Бивол победил Бетербиева большинством судейских голосов в главном событии боксёрского вечера, который проходил в ночь с 22 на 23 февраля в Саудовской Аравии.

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