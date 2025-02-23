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Дмитрий Бивол подарил Турки Аль аш-Шейху экипировку с реванша против Артура Бетербиева

Дмитрий Бивол подарил Турки Аль аш-Шейху экипировку с реванша против Артура Бетербиева
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Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол подарил председателю Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейху свои перчатки и шорты с реванша против соотечественника Артура Бетербиева, который состоялся сегодня, 23 февраля, в Эр-Рияде. Бой завершился победой Бивола решением большинства судей.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

Дмитрий Бивол благодаря этой победе стал третьим в истории российским абсолютным чемпионом мира и вторым обладателем сразу четырёх основных титулов в полутяжёлом дивизионе.

Для Бетербиева поражение от Бивола стало первым в его профессиональной карьере.

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