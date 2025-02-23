Дмитрий Бивол подарил Турки Аль аш-Шейху экипировку с реванша против Артура Бетербиева

Абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе россиянин Дмитрий Бивол подарил председателю Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейху свои перчатки и шорты с реванша против соотечественника Артура Бетербиева, который состоялся сегодня, 23 февраля, в Эр-Рияде. Бой завершился победой Бивола решением большинства судей.

Дмитрий Бивол благодаря этой победе стал третьим в истории российским абсолютным чемпионом мира и вторым обладателем сразу четырёх основных титулов в полутяжёлом дивизионе.

Для Бетербиева поражение от Бивола стало первым в его профессиональной карьере.