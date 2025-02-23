Эдди Хирн отреагировал на победу Бивола в реванше с Бетербиевым

Известный британский промоутер Эдди Хирн, который также является сопромоутером абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола, оставил комментарий по поводу победы своего клиента над бывшим чемпионом полутяжёлого дивизиона Артуром Бетербиевым.

«Я так горжусь тобой, Дмитрий! Это было лучшее выступление, которое я когда-либо видел вживую, ты сделал это, мой друг!» — написал Хирн на своей странице в социальных сетях.

Бивол победил Бетербиева большинством судейских голосов в главном событии боксёрского вечера, который проходил в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и стал новым абсолютным чемпионом.