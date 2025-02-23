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Эдди Хирн отреагировал на победу Бивола в реванше с Бетербиевым

Эдди Хирн отреагировал на победу Бивола в реванше с Бетербиевым
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Известный британский промоутер Эдди Хирн, который также является сопромоутером абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола, оставил комментарий по поводу победы своего клиента над бывшим чемпионом полутяжёлого дивизиона Артуром Бетербиевым.

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

«Я так горжусь тобой, Дмитрий! Это было лучшее выступление, которое я когда-либо видел вживую, ты сделал это, мой друг!» — написал Хирн на своей странице в социальных сетях.

Бивол победил Бетербиева большинством судейских голосов в главном событии боксёрского вечера, который проходил в ночь с 22 на 23 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и стал новым абсолютным чемпионом.

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