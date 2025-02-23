Дмитрий Бивол одержал 13-ю победу в титульных боях без учёта временных поясов

Победа в бою за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе над соотечественником Артуром Бетербиевым стала для российского боксёра Дмитрия Бивола 13-й в титульных поединках за профессиональную карьеру (без учёта боёв за временные чемпионские пояса).

В 25 своих боях (24-1, 12 KO) Бивол дважды успешно претендовал на звание постоянного чемпиона и провёл 12 успешных защит (в одном из поединков Дмитрий одновременно претендовал на один чемпионский титул и защищал другой по разным версиям), а также трижды боксировал за временные пояса (одно завоевание титула и две защиты).

Единственное поражение Дмитрия Бивола в карьере произошло в октябре 2024 года в бою с Артуром Бетербиевым, на кону в котором был титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе, а также два чемпионских пояса Бивола и три пояса Бетербиева по различным версиям. В ночь с 22 на 23 февраля 2025 года Бивол взял реванш, одержав победу над Бетербиевым большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113).

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