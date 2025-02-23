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Дмитрий Бивол одержал 13-ю победу в титульных боях без учёта временных поясов

Дмитрий Бивол одержал 13-ю победу в титульных боях без учёта временных поясов
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Победа в бою за титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе над соотечественником Артуром Бетербиевым стала для российского боксёра Дмитрия Бивола 13-й в титульных поединках за профессиональную карьеру (без учёта боёв за временные чемпионские пояса).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол

В 25 своих боях (24-1, 12 KO) Бивол дважды успешно претендовал на звание постоянного чемпиона и провёл 12 успешных защит (в одном из поединков Дмитрий одновременно претендовал на один чемпионский титул и защищал другой по разным версиям), а также трижды боксировал за временные пояса (одно завоевание титула и две защиты).

Единственное поражение Дмитрия Бивола в карьере произошло в октябре 2024 года в бою с Артуром Бетербиевым, на кону в котором был титул абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе, а также два чемпионских пояса Бивола и три пояса Бетербиева по различным версиям. В ночь с 22 на 23 февраля 2025 года Бивол взял реванш, одержав победу над Бетербиевым большинством судейских голосов (114-114, 116-112, 115-113).

Видео: Бивол подарил Аль аш-Шейху экипировку с боя против Бетербиева

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