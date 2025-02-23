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Дана Уайт ответил, может ли Ислам Махачев в ближайшее время подраться с Топурией

Дана Уайт ответил, может ли Ислам Махачев в ближайшее время подраться с Топурией
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Президент UFC Дана Уайт во время послематчевой пресс-конференции турнира UFC Fight Night 252 ответил на вопрос журналистов по поводу возможного следующего поединка чемпиона UFC в полулёгком весе Илии Топурии против действующего чемпиона в лёгком весе Ислама Махачева.

«Есть ещё и другие варианты. Сейчас происходит много дерьма», — сказал Уайт.

Махачев свой последний бой проводил в январе 2025 года, где победил удушающим приёмом в первом раунде бразильца Ренато Мойкано, в четвёртый раз защитив свой титул.

Топурия предыдущий поединок провёл в октябре 2024 года и одержал там победу нокаутом в третьем раунде над экс-чемпионом Максом Холлоуэем.

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