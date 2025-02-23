Тищенко объяснил, за счёт чего Бивол одержал победу над Бетербиевым во второй встрече

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко дал свой комментарий по поводу победы абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола над экс-чемпионом в этом дивизионе Артуром Бетербиевым.

«Команды проанализировали недостатки в первом бою. Их было не так уж и много у Бивола, но за счёт того, что он смог навязать активнее темп боя, получилось одержать победу. Бивол активнее действовал в этой встрече, особенно во второй половине. Это помогло убедить судей отдать ему победу. Думаю, третья встреча будет интересной для любителей бокса. Мне было бы любопытно посмотреть», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Бивол победил Бетербиева большинством судейских голосов в главном событии боксёрского вечера, который проходил в ночь с 22 на 23 февраля в Саудовской Аравии.