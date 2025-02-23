Дарья Железнякова: Дмитрий Бивол — реальный чемпион
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Российский боец женского легчайшего дивизиона UFC Дарья Железнякова отреагировала на победу абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе россиянина Дмитрия Бивола над экс-чемпионом в этом весе и его соотечественником Артуром Бетербиевым, опубликовав пост на своей странице в социальных сетях.
Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Артур Бетербиев — Дмитрий Бивол (W)
23 февраля 2025, воскресенье. 01:30 МСК
Артур Бетербиев
Окончено
MD
Дмитрий Бивол
«Это уже история! Величайший бой! Дмитрий Бивол — реальный чемпион!» — написала Железнякова.
Бивол победил Бетербиева большинством судейских голосов в реванше, который в ночь с 22 на 23 февраля стал главным событием боксёрского вечера в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бивол нанёс Бетербиеву первое в его профессиональной карьере поражение.
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