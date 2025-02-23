Шакур Стивенсон ответил критикам после победы над Джошем Пэдли

Чемпион мира по версии WBC в лёгком весе Шакур Стивенсон дал комментарий по поводу недовольной толпы зрителей, которые остались разочарованными его выступлением в бою против малоизвестного Джоша Пэдли.

«Ненависть — это просто зависть и любовь одновременно. Спасибо вам всем, я заставлю всех ваших любимых бойцов выглядеть так же. Респект Пэдли, потому что все остальные уклонялись от этого боя. Я заставляю бои происходить, а все вокруг пытаются их отменить, обвиняйте их в том, что они слабаки», — написал Стивенсон на своей странице в социальных сетях.

Стивенсон победил Пэдли техническим нокаутом в девятом раунде в основном карде боксёрского вечера 22 февраля в Саудовской Аравии.