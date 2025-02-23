Григорий Дрозд: Бивол поймал кураж, Бетербиева разобрали по запчастям

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Григорий Дрозд дал комментарий по поводу победы абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе Дмитрия Бивола над экс-обладателем этих титулов Артуром Бетербиевым.

«За счёт своих внутренних резервов, анализа и большой проделанной работы его команды Бивол смог одержать победу. Видим, как работает безотказно связка Бивол — Машьянов. Видно, разобрали Артура на эпизоды по запчастям. В моменте шестого раунда Бивол поймал кураж. Это был танец, я получил удовольствие от увиденного. Прекрасный бой! Поздравляю команду Бивола и Диму с победой», — сказал Дрозд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Бивол победил Бетербиева большинством судейских голосов в главном событии боксёрского вечера, который проходил в ночь с 22 на 23 февраля в Саудовской Аравии.