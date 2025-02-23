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Артур Бетербиев впервые с 2017 года утратил титулы чемпиона мира

Артур Бетербиев впервые с 2017 года утратил титулы чемпиона мира
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Бывший абсолютный чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев впервые стал чемпионом мира в ноябре 2017 года, когда победил нокаутом в 12-м раунде немца Энрико Кёллинга и завоевал пояс IBF, после чего на протяжении семи с половиной лет удерживал чемпионский статус.

В ночь с 22 на 23 февраля в Саудовской Аравии чемпионство Бетербиева прервалось после поражения большинством судейских голосов в бою против нового абсолютного чемпиона полутяжёлого дивизиона Дмитрия Бивола.

Для Бетербиева поражение в этом поединке стало первым в его профессиональной карьере.

Бивол стал третьим российским абсолютным чемпионом мира в истории бокса следом за Бетербиевым и Костей Цзю.

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