Результаты турнира UFC Fight Night 252

В ночь с 22 на 23 февраля в Сиэтле (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 252, где в главном событии китайский боец легчайшего дивизиона UFC Сонг Ядонг победил экс-чемпиона в двух весах Генри Сехудо.
Китайский боец нанёс Сехудо неумышленный тычок пальцами в глаза, после чего бой был остановлен и судьи приняли решение подсчитывать очки, потому как бой перешел через экватор, и по сумме трёх раундов победа единогласным решением досталась Ядонгу.
Предлагаем вашему вниманию результаты всех поединков турнира:
Сонг Ядонг победил Генри Сехудо техническим решением судей по итогам трёх раундов;
Энтони Эрнандес победил Брендана Аллена единогласным решением судей;
Роб Фонт победил Жана Мацумото раздельным решением судей;
Джин Силва победил Мелсика Багдасаряна техническим нокаутом в первом раунде;
Алонзо Менифилд победил Джулиуса Уокера раздельным решением судей;
Ион Куцелаба победил Ибо Аслана удушающим приёмом в первом раунде;
Мелкизаэл Коста победил Андре Фили удушающим приёмом в первом раунде;
Мансур Абдул-Малик победил Ника Клайна техническим нокаутом во втором раунде;
Рики Саймон победил Джавида Башарата нокаутом в первом раунде;
Остин Вандерфорд победил Николая Веретенникова техническим нокаутом во втором раунде;
Нурсултон Рузибоев победил Эрика МакКонико техническим нокаутом во втором раунде;
Модестас Букаускас победил Рафаэля Серкейру нокаутом в первом раунде.