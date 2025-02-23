Результаты турнира UFC Fight Night 252

В ночь с 22 на 23 февраля в Сиэтле (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 252, где в главном событии китайский боец легчайшего дивизиона UFC Сонг Ядонг победил экс-чемпиона в двух весах Генри Сехудо.

Китайский боец нанёс Сехудо неумышленный тычок пальцами в глаза, после чего бой был остановлен и судьи приняли решение подсчитывать очки, потому как бой перешел через экватор, и по сумме трёх раундов победа единогласным решением досталась Ядонгу.

Предлагаем вашему вниманию результаты всех поединков турнира:

Сонг Ядонг победил Генри Сехудо техническим решением судей по итогам трёх раундов;

Энтони Эрнандес победил Брендана Аллена единогласным решением судей;

Роб Фонт победил Жана Мацумото раздельным решением судей;

Джин Силва победил Мелсика Багдасаряна техническим нокаутом в первом раунде;

Алонзо Менифилд победил Джулиуса Уокера раздельным решением судей;

Ион Куцелаба победил Ибо Аслана удушающим приёмом в первом раунде;

Мелкизаэл Коста победил Андре Фили удушающим приёмом в первом раунде;

Мансур Абдул-Малик победил Ника Клайна техническим нокаутом во втором раунде;

Рики Саймон победил Джавида Башарата нокаутом в первом раунде;

Остин Вандерфорд победил Николая Веретенникова техническим нокаутом во втором раунде;

Нурсултон Рузибоев победил Эрика МакКонико техническим нокаутом во втором раунде;

Модестас Букаускас победил Рафаэля Серкейру нокаутом в первом раунде.