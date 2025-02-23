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Бонусы участников турнира UFC Fight Night 252

Бонусы участников турнира UFC Fight Night 252
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В ночь с 22 на 23 февраля в Сиэтле (Вашингтон, США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 252, где в главном событии шоу китайский боец легчайшего дивизиона Сонг Ядонг победил экс-чемпиона в двух весовых категориях Генри Сехудо, но денежного бонуса в размере $ 50 тыс. за этот поединок не заработал.

В номинации «Лучший бой вечера» победило противостояние Алонзо Менифилда и Джулиуса Уокера, где победу раздельным решением судей одержал Менифилд.

За «Лучшее выступление вечера» были награждены Джин Силва, который победил техническим нокаутом в первом раунде Мелсика Багдасаряна, а также Рики Саймон, который ярко нокаутировал в первом раунде Джавида Башарата.

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