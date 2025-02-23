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Пётр Ян раскрыл, когда планирует провести следующий бой

Пётр Ян раскрыл, когда планирует провести следующий бой
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Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян заявил, что готов к новому поединку приблизительно в конце весны или начале лета 2025 года.

«Кто уже соскучился по мне? В мае или июне я готов идти», — написал Ян на своей странице в социальных сети Х (ранее Twitter).

32-летний Пётр Ян свой последний бой проводил в ноябре 2024 года, где он победил единогласным решением судей экс-чемпиона в наилегчайшем дивизионе UFC бразильца Дейвисона Фигейреду. До этого, в марте 2024 года, таким же единогласным судейским решением он одержал победу над китайским бойцом Сонгом Ядонгом.

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