Пётр Ян раскрыл, когда планирует провести следующий бой

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе россиянин Пётр Ян заявил, что готов к новому поединку приблизительно в конце весны или начале лета 2025 года.

«Кто уже соскучился по мне? В мае или июне я готов идти», — написал Ян на своей странице в социальных сети Х (ранее Twitter).

32-летний Пётр Ян свой последний бой проводил в ноябре 2024 года, где он победил единогласным решением судей экс-чемпиона в наилегчайшем дивизионе UFC бразильца Дейвисона Фигейреду. До этого, в марте 2024 года, таким же единогласным судейским решением он одержал победу над китайским бойцом Сонгом Ядонгом.